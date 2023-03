In Consiglio l’opposizione denuncia: tasse ancora al massimo, sulla Tari nessun risparmio, solo promesse (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: 5 minutiIl Consiglio comunale di Avellino approva in seconda convocazione, con 23 voti favorevoli, le Tariffe Tari, Imu e Irpef lasciando invariati i costi rispetto allo scorso anno, comunque ai massimali in luogo del pre-dissesto finanziario. Inevitabile che lo scontro si consuma tutto al momento del dibattito sulla tassa per i rifiuti, nel momento caldo della partita tutta politica che ci sta giocando tra Enti ( Comune- Provincia e Ato) per il futuro dell’affidamento del servizio. Dai banchi dell’opposizione comunale arriva l’ennesima reprimenda nei confronti del sindaco Gianluca Festa e della sua scelta di affidarsi ad una nuova società a capitale pubblico e privato, per superare l’esperienza della provincializzata Irpiniambiente. Anche perchè- ricordano. il Piano economico ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 29 marzo 2023) Tempo di lettura: 5 minutiIlcomunale di Avellino approva in seconda convocazione, con 23 voti favorevoli, leffe, Imu e Irpef lasciando invariati i costi rispetto allo scorso anno, comunque ai massimali in luogo del pre-dissesto finanziario. Inevitabile che lo scontro si consuma tutto al momento del dibattitotassa per i rifiuti, nel momento caldo della partita tutta politica che ci sta giocando tra Enti ( Comune- Provincia e Ato) per il futuro dell’affidamento del servizio. Dai banchi delcomunale arriva l’ennesima reprimenda nei confronti del sindaco Gianluca Festa e della sua scelta di affidarsi ad una nuova società a capitale pubblico e privato, per superare l’esperienza della provincializzata Irpiniambiente. Anche perchè- ricordano. il Piano economico ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lillidamicis : Su proposta del Consigliere comunale avv. Mario Odone del Movimento 5 Stelle, il Consiglio comunale di Taranto ha a… - lu_ci_azzurre : @Storace Signora mia, l'opposizione di una volta... Quando con atteggiamento da 'vaiassa' si dava del criminale al… - salernotoday : Mancata istituzione del Forum dei Giovani, l'opposizione all'attacco: 'Salerno è un'anomalia'… - SardiniaPost : #Sardegna #Politica? Sfiducia respinta: la mozione di Pd, Cinque Stelle, Progressisti e Verdi non possa. In Consigl… - AMarco1987 : RT @marcodimaio: Molti esponenti del governo, soprattutto quelli non di FDI, continuano a usare toni da opposizione. Come se non sedessero… -