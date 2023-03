(Di mercoledì 29 marzo 2023) Vernissage con l'artista negli spazi dell'azienda agricola di Montefalco. Caprai: 'Il vino è cultura e come il Governo porterà a Vinitaly i Bacco di Caravaggio e Guido Reni, anche noi abbiamo voluto ...

Il Sagrantino in un’opera d’arte Magia di forme e colori con Bernulia LA NAZIONE

Il Sagrantino ha una sua carta d’identità d’autore. L’idea è di un istrione come Marco Caprai, colui che porta avanti la celebre cantina e che, grazie alla collaborazione di Bernulia, nome d’arte di ..."Queste caratteristiche ci sono sembrate perfette per cercare di rappresentare in modo visivo e artistico il nostro Sagrantino e la sua personalità piena di sfaccettature: anche il vino è natura, è ...