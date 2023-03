Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla puntata del 28/03/23 (Di martedì 28 marzo 2023) Mamma mia Uomini e Donne mi mette di fronte all’evidenza che sono proprio un essere basico. Sono un soggetto davvero semplice. E probabilmente ho pure l’umorismo rotto, perché a me tutta la parte della puntata di oggi con Gemma Galgani e Tina Cipollari che litigavano dietro le quinte come ai bei vecchi tempi, e con quel dottore messo lì come un palo della luce che fissava qualcuno dietro le telecamere con lo sguardo atterrito di chi sta implorando aiuto, ha fatto morire dalle risate! Che poi non sono manco sicura che questo ragazzo fosse davvero un dottore, per me era un mischinazzo che passava lì per caso e l’hanno messo in mezzo, ma se fosse davvero un medico voi immaginate fare sei anni di università, specializzazione, esame di stato per poi essere ridotto a passare i kleenex per soccorrere il naso gocciolante della ... Leggi su isaechia (Di martedì 28 marzo 2023) Mamma miami mette di fronte all’evidenza che sono proprio un essere basico. Sono un soggetto davvero semplice. E probabilmente ho pure l’umorismo rotto, perché a me tutta la parte delladi oggi con Gemma Galgani e Tina Cipollari che litigavano dietro le quinte come ai bei vecchi tempi, e con quel dottore messo lì come un palo della luce che fissava qualcuno dietro le telecamere con lo sguardo atterrito di chi sta implorando aiuto, ha fatto morire dalle risate! Che poi non sono manco sicura che questo ragazzo fosse davvero un dottore, per me era un mischinazzo che passava lì per caso e l’hanno messo in mezzo, ma se fosse davvero un medico voi immaginate fare sei anni di università, specializzazione, esame di stato per poi essere ridotto a passare i kleenex per soccorrere il naso gocciolante della ...

