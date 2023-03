Sylvester Stallone | “Voglio ricominciare a dipingere”

(Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) – A 76 annista immaginando il suo futuro nella pittura. L’attore statunitense ha annunciato ai fan che è pronto a riprendere in mano il pennello e che è “giunto il momento di”. Postando alcune immagini della sua produzione artistica su Instagram, l’indimenticabile interprete delle saghe cinematografiche di Rocky e Rambo ha aggiunto: “La cosa meravigliosa della pittura è che è simile a scrivere una breve sceneggiatura, ma invece delle parole, si usano i tratti e i colori per raccontare la propria storia”.ha condiviso con i fan i suoi quadri astratti, un paio dei quali presentano versioni dipinte di sé stesso e dei suoi personaggi. È passato un po’ di tempo dall’ultima volta che la star di Hollywood aveva aggiornato i follower sui suoi ...

(Adnkronos) - A 76 anni Sylvester Stallone sta immaginando il suo futuro nella pittura. L'attore statunitense ha annunciato ai fan che è pronto a riprendere in mano il pennello e che è "giunto il ...I dipinti di Rocky Sulla sua pagina Sylvester Stallone Art, l’attore ha caricato regolarmente i suoi dipinti per l’ultima volta nel 2021, posando di tanto in tanto con essi. E offrendo qualche ...