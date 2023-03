La polpetta di carne di mammut che in Italia potrebbe essere vietata | come è stata creata

Leggi su open.online

(Di martedì 28 marzo 2023) La compagnia australiana Vow ha prodotto unadidicoltivata in laboratorio. Usando lo stesso procedimento che viene adoperato per creare lasintetica di pollo, bovino e maiale, contro cui però il governo Meloni ha preparato delle previste nella bozza del nuovo decreto bollette per vietare la vendita, la produzione, l’importazione, la distribuzione e la somministrazione di alimenti «isolati o prodotti a partire da colture cellulari o da tessuti derivanti da animali vertebrati». Esattamente quello che fa Vow, che però offre nel proprio catalogo anche carni più particolari,alpaca, bufalo, coccodrillo, canguro, pavone, e quella di diverse specie ittiche. Tutte prodotte senza che un solo animale debbamacellato. La prima...