Napoli | Spalletti può sorridere | un attaccante recupera per il Milan

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DAZN_IT : Spalletti = Alessandro Magno ?? Napoli = Un grande gruppo ?? Ma che clima c’è nello spogliatoio azzurro? ?? Culture:… - TuttoMercatoWeb : Spalletti: 'Durante la sosta facevano programmi tv sulla crisi del Napoli dopo il Mondiale' - PianetaMilan : Napoli, Spalletti può sorridere: un attaccante recupera per il @acmilan #SempreMilan #ACMilan #Milan - sscalcionapoli1 : De Paola: “Spalletti a Napoli sta mostrando la più grande rivoluzione calcistica dopo quella di Sacchi al Milan”… - AmedeoCangiano : @MarcoDiMaro Nessuna delle big sarà competitiva se il napoli confermerà il blocco. Spalletti lo sa. -

A firmare l'1 - 0 non è stato l'attaccante del(di Simon su rigore al 30' il gol vittoria), che è però rimasto in campo per tutto il match e ora tornerà a disposizione di Lucianoin ......osserverebbe Antonio Conte si esulerebbe ildi Aurelio De Laurentiis, che visto l'andamento della formazione partenopea quest'anno, dovrebbe continuare quasi certamente con Luciano. ©...... al rientro dalla pausa per le nazionali, i rossoneri di Pioli affronteranno ilal Maradona (domenica 2 aprile, ore 20.45), senza dimenticare il doppio confronto con la squadra diai ...

Napoli, Spalletti recupera i pezzi: il giocatore recupera per il big match contro il Milan Spazio Milan

Quella contro i rossoneri sarà la prima di tre sfide che vedranno protagoniste Milan e Napoli nel mese di aprile. Archiviata la sosta per le Nazionali, il Napoli è al lavoro per preparare al meglio la ...Alberto Polverosi, giornalista, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Marte Sport Live: "Napoli-Milan E’ chiaro che il Napoli ci arriva meglio, con maggiori certezze, è una squadra che ha pochi di ...