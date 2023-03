Calcio: Euro 2024, la Francia fatica ma batte l'Irlanda (Di lunedì 27 marzo 2023) Spicca il 3 - 0 dell'Ungheria ai danni della Bulgaria tra gli incontri del secondo turno di qualificazione a Euro 2024 giocati oggi. Match del gruppo G risolto già nel primo tempo, con le reti di ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 27 marzo 2023) Spicca il 3 - 0 dell'Ungheria ai danni della Bulgaria tra gli incontri del secondo turno di qualificazione agiocati oggi. Match del gruppo G risolto già nel primo tempo, con le reti di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Basti_calcio : RT @MyGreatest11: Euro 2012 Andrea Pirlo ???? - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Euro 2024, la Francia fatica ma batte l'Irlanda Doppio Vlahovic in Montenegro-Serbia, ok anche Ungheria e Olanda - glooit : Calcio: Euro 2024, la Francia fatica ma batte l'Irlanda leggi su Gloo - sportli26181512 : Doppietta di Vlahovic: la Serbia va. Super Maignan salva i 3 punti della Francia: Doppietta di Vlahovic: la Serbia… - SportRepubblica : Qualificazioni Euro 2024: la Francia vince anche in Irlanda e ringrazia Maignan. Vlahovic regala alla Serbia il suc… -