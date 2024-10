"Bookolico", giornata di lettura al Lazzaretto di Verona (Di giovedì 24 ottobre 2024) giornata di lettura al Lazzaretto di Verona domenica 27 ottobre, dalle ore 10.30. Tutte le attività sono a ingresso libero. Per info e prenotazioni: WhatsApp 379 2651331, amicidelLazzaretto@gmail.com.Domenica 27 ottobre 2024 al Lazzaretto di Verona, ti aspettiamo per una giornata dedicata Veronasera.it - "Bookolico", giornata di lettura al Lazzaretto di Verona Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)dialdidomenica 27 ottobre, dalle ore 10.30. Tutte le attività sono a ingresso libero. Per info e prenotazioni: WhatsApp 379 2651331, amicidel@gmail.com.Domenica 27 ottobre 2024 aldi, ti aspettiamo per unadedicata

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bookolico : giornata di lettura al Lazzaretto di Verona - Tutte le attività sono a ingresso libero. . com?. . 30. Per info e prenotazioni: WhatsApp 379 2651331, amicidellazzaretto@gmail. . Domenica 20 ottobre 2024 al Lazzaretto di Verona, ti aspettiamo per una giornata dedicata alla. Giornata di lettura al Lazzaretto di Verona domenica 20 ottobre, dalle ore 10. (Veronasera.it)