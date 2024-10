L'indice Pmi manifatturiero Gran Bretagna sotto le previsioni (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Manufacturing purchasing manager's index (Pmi) del settore manifatturiero della Gran Bretagna di ottobre è a 50,3 punti, contro i 51,5 previsti dagli analisti e i medesimi 51,5 di settembre. Il Pmi, che misura il livello di attività dei gestori delle vendite di un comparto, nel settore servizi è a quota 51,8 rispetto a stime di 52,3, mentre l'indice composito segna 51,7 punti contro i 52,6 stimati. Quotidiano.net - L'indice Pmi manifatturiero Gran Bretagna sotto le previsioni Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Manufacturing purchasing manager's index (Pmi) del settoredelladi ottobre è a 50,3 punti, contro i 51,5 previsti dagli analisti e i medesimi 51,5 di settembre. Il Pmi, che misura il livello di attività dei gestori delle vendite di un comparto, nel settore servizi è a quota 51,8 rispetto a stime di 52,3, mentre l'composito segna 51,7 punti contro i 52,6 stimati.

