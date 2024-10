Ricercatori precari del CNR, i perché della mobilitazione (Di giovedì 24 ottobre 2024) I precari del mondo della ricerca hanno attivato un presidio per la giornata di oggi, 23 ottobre 2024, per informare e sensibilizzare sull’attuale condizione lavorativa e prospettive future dei Ricercatori del CNR.Dalle ore 9.30 alle ore 12.30, in concomitanza con la riunione del CDA Perugiatoday.it - Ricercatori precari del CNR, i perché della mobilitazione Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Idel mondoricerca hanno attivato un presidio per la giornata di oggi, 23 ottobre 2024, per informare e sensibilizzare sull’attuale condizione lavorativa e prospettive future deidel CNR.Dalle ore 9.30 alle ore 12.30, in concomitanza con la riunione del CDA

Cgil - università sempre più precaria per i giovani ricercatori : on line una petizione - Ancora più precari di quanto già non lo siano oggi: è il rischio che corrono gli assegnisti di ricerca e i ricercatori delle università italiane dopo l’approvazione, ad inizio agosto, di un DDL di revisione delle figure pre-ruolo negli atenei del territorio nazionale, con l’introduzione di cinque nuovi profili, tutti precari. (Bergamonews.it)

Bernini “Con riforma più tutele per i ricercatori - combatteremo precarietà” - Se non lo fanno è perchè manca il necessario accordo tra Aran, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, e i sindacati. Penso al contratto retribuito per lo studente la cui attività viene valorizzata, anche economicamente. “Le nuove figure contrattuali non tolgono nulla – continua -, ma aggiungono opportunità. (Ildenaro.it)

Università - la riforma della carriera dei ricercatori in Consiglio dei ministri : aumenta il precariato - Sei figure precederanno il ruolo da docente. Superata la Legge Gelmini. La ministra Bernini: “Vogliamo attrarre prof eccellenti”. I dottorandi: “Un’umiliazione”. (Repubblica.it)