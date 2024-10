Forum dei Giovani di Cesinali presenta "Halloween Party" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Forum dei Giovani di Cesinali è lieto di annunciare la sua prima festa in maschera in occasione di Halloween. L’evento si svolgerà il 31 ottobre presso il centro di aggregazione Villa San Nicola, a partire dalle ore 21:00.La serata sarà animata dal DJ Alba, che proporrà un set musicale Avellinotoday.it - Forum dei Giovani di Cesinali presenta "Halloween Party" Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ildeidiè lieto di annunciare la sua prima festa in maschera in occasione di. L’evento si svolgerà il 31 ottobre presso il centro di aggregazione Villa San Nicola, a partire dalle ore 21:00.La serata sarà animata dal DJ Alba, che proporrà un set musicale

'Ferrara Talent Playground' - un forum locale per iniziative rivolte a giovani talenti - E' l'obiettivo del progetto 'Ferrara Talent Playground', nell'ambito del quale giovedì 24 dalle 15 alle 17, nella sala degli Arazzi della residenza municipale si terrà il primo forum Locale organizzato dal Comune. . . Promuovere Ferrara come città attrattiva per i giovani talenti italiani o stranieri. (Ferraratoday.it)

Forum dei giovani in stallo - Gioventù casertana : "Dimissioni obbligatorie" - . . Il Forum dei Giovani di Caserta in fase di stallo a causa della totale inattività della maggioranza consiliare nella persona della presidente Rachele Aurora Marzaioli. La denuncia arriva dai Consiglieri di opposizione della lista Gioventù Casertana che parlano di "una mancanza di leadership e. (Casertanews.it)

Parte il "Forum dei giovani" : parte il ciclo di incontro presso Palazzo Guerrieri - A partire da giovedì 17 ottobre, alle ore 15.00, partirà a Palazzo Guerrieri un ciclo di incontri finalizzati alla costruzione del progetto del “Forum dei giovani” della città di Brindisi. Il percorso, sviluppato all’interno del progetto di politiche giovanili “Galattica” promosso dalla... (Brindisireport.it)