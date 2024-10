Pallanuoto A1 femminile, Cosma Vela Ancona in acqua sabato contro la Lazio (Di giovedì 24 ottobre 2024) Secondo turno del campionato nazionale di Pallanuoto femminile di serie A1 e doriche sabato pomeriggio alle 15.30 in acqua alla piscina del Passetto, sempre a porte chiuse ma in diretta streaming, contro la Lazio Nuoto. Le ragazze di coach Milko Pace sono uscite sconfitte, sabato scorso, dal Anconatoday.it - Pallanuoto A1 femminile, Cosma Vela Ancona in acqua sabato contro la Lazio Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Secondo turno del campionato nazionale didi serie A1 e dorichepomeriggio alle 15.30 inalla piscina del Passetto, sempre a porte chiuse ma in diretta streaming,laNuoto. Le ragazze di coach Milko Pace sono uscite sconfitte,scorso, dal

Pallanuoto - A1 femminile 2025 : sorpresa Rapallo nel posticipo - battuto di misura il Plebiscito Padova - Pedley, Y. Bianconi 3, H. All. . Marcialis 1, G. Grigolon, B. Zanetta 2, P. Caso, N. Meggiato 1, V. Galardi, B. Millo 1, P. Schaap 3, E. Posticipo spettacolare per la prima giornata del campionato di Serie A1 di pallanuoto al femminile. Ballesty 2, H. Pasqualin, N. Bozzolan. Destro, F. Le due compagini torneranno in acqua per il secondo turno tra trenta e trentuno ottobre. (Oasport.it)

Pallanuoto femminile - Orizzonte Catania e SIS Roma vincono gli anticipi di Serie A1 - Cappello, N. Condorelli, S. Halligan 2, R. BRIZZ NUOTO: A. Santapaola 1, L. Superiorità numeriche: SIS Roma 3/7 + 4 rigori e Brizz 0/4 + un rigore. L’Ekipe Orizzonte Catania annichilisce la Smile Cosenza Pallanuoto con lo score di 13-1. Per lasciare spazio nel fine settimana alle Coppe Europee, la Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile vede andare in scena quest’oggi due anticipi della seconda giornata della stagione regolare: nette vittorie per L’Ekipe Orizzonte Catania e SIS Roma, che restano così a punteggio pieno, rispettivamente contro Smile Cosenza Pallanuoto e Brizz Nuoto, entrambe ancora ferme al palo in classifica. (Oasport.it)

Pallanuoto femminile - Serie A1 2024-2025 : nette vittorie di Orizzonte Catania e SIS Roma negli anticipi della seconda giornata - Bottiglieri, G. Centanni 2, A. S. Poor (B) para un rigore a Ranalli (S) nel primo tempo. Spampinato, R. Fasanella. TABELLINI SIS ROMA-BRIZZ NUOTO 17-4 SIS ROMA: O. M. Mandelli, M. S. L’Orizzonte allunga ancora e vince per 13-1, anche grazie al poker messo a referto da Dafne Bettini. Le Fosse, V. Spettatori 100 circa. (Oasport.it)