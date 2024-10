Ilgiornaleditalia.it - Maurizio Schillaci ricoverato da un mese per tubercolosi, l’ex calciatore e cugino di Totó è grave

Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024)da anni vive per strada, senza una dimora fissa. E per lui la diagnosi è arrivata proprio nel giorno più difficile da affrontare per la famiglia: quello del funerale di Totòin ospedale perda circa un. L'exdi Totò