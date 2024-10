Dimissioni Coppola, Bilotta: "Scelta autonoma, ora tutti insieme per il bene comune" (Di giovedì 24 ottobre 2024) «A nome del gruppo consiliare “SiamoAvellino”, voglio ringraziare l’ex consigliera comunale, Antonella Coppola, per l’impegno profuso ed il lavoro svolto in questi mesi, prima in campagna elettorale e poi nella pur breve parentesi da consigliera eletta, con grande passione e amore per la città Avellinotoday.it - Dimissioni Coppola, Bilotta: "Scelta autonoma, ora tutti insieme per il bene comune" Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) «A nome del gruppo consiliare “SiamoAvellino”, voglio ringraziare l’ex consigliera comunale, Antonella, per l’impegno profuso ed il lavoro svolto in questi mesi, prima in campagna elettorale e poi nella pur breve parentesi da consigliera eletta, con grande passione e amore per la città

Coppola (Siamo Avellino) si dimette da consigliera : “Offesa da chi si crede padrone della città” - Riceviamo e pubblichiamo nota da parte dell’ex consigliera comunale di “Siamo Avellino” Antonella Coppola: Successivamente alle mie dimissioni dalla III Commissione "Bilancio", oggi Mercoledì 23/10/2024 intorno le ore 18:00, ho inviato ufficialmente tramite PEC la richiesta di protocollazione... (Avellinotoday.it)

La Coppola spiazza tutti e si dimette da consigliera comunale - La mia candidatura aveva come unico obiettivo lavorare per realizzare idee per la nostra città e la mia persona non può e non deve essere infangata da qualcuno che pensa a giocare mentre a pagarne le conseguenze sono la città di Avellino e gli Avellinesi. Insieme a loro credevamo nel cambiamento “gentile” pur essendo conosci del fatto che avremmo affrontato un percorso tortuoso e di una strada in salita. (Anteprima24.it)

La Coppola spiazza tutti e si dimetta da consigliera comunale - Auguro Buon Lavoro a chi rimane e a chi arriverà”. Dalla campagna elettorale ad oggi sono stati mesi intensi, vissuti a pieno ritmo, con tanta voglia di fare del bene per Avellino e gli Avellinesi – continua – Ringrazio tutti i miei ex colleghi consiglieri della lista “SiAmo Avellino”: Alberto Bilotta, Luigi Mattiello, Fabio Liberale, Olimpia Rusolo e Gerardo Rocchetta persone fantastiche e professionisti seri che come me, e il sindaco Laura Nargi, amano follemente la nostra città Avellino. (Anteprima24.it)