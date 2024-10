Omicidio Scazzi, serie Avetrana rinviata: società contro decisione Tribunale (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dopo il provvedimento che ha sospeso 'Avetrana-Qui non è Hollywood', Disney e Groenlandia "non concordano con la decisione del Tribunale e faranno valere le proprie ragioni nelle sedi competenti" 'Avetrana - Qui non è Hollywood', la serie tv sull'Omicidio di Sarah Scazzi, è stata rinviata. Groenlandia e Disney confermano infatti che "per ottemperare al provvedimento Sbircialanotizia.it - Omicidio Scazzi, serie Avetrana rinviata: società contro decisione Tribunale Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Dopo il provvedimento che ha sospeso '-Qui non è Hollywood', Disney e Groenlandia "non concordano con ladele faranno valere le proprie ragioni nelle sedi competenti" '- Qui non è Hollywood', latv sull'di Sarah, è stata. Groenlandia e Disney confermano infatti che "per ottemperare al provvedimento

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Serie tv su Sarah Scazzi - svolta improvvisa : la decisione è ufficiale - Lavori che stanno provocando diverse polemiche e discussioni sui social e non solo. Da parte dei giudici c’è l’intenzione in un prossimo futuro di dare il via libera a questo racconto di quanto successo nella città pugliese, ma ora la produzione deve trovare un nome diverso. Se in futuro si troverà un titolo diverso al lavoro e il Comune sarà d’accordo, allora si potrà raccontare nuovamente la storia dell’omicidio dell’agosto 2010. (Cityrumors.it)

Sospesa la pubblicazione della serie tv su Sarah Scazzi : la decisione del Tribunale dopo il ricorso del Comune di Avetrana - Il tribunale di Taranto ha sospeso la messa in onda della mini serie sul delitto di Sarah Scazzi. Il giudice Antonio Attanasio della sezione civile ha accolto il ricorso presentato dal Comune di... (Quotidianodipuglia.it)

CM.com – Douglas Luiz rifila un colpo a Patric : l’episodio - la non decisione di Sacchi e Di Paolo e cosa può succedere verso Inter-Juventus|Serie A - Il contatto c’è, il colpo è antisportivo, da condotta violenta e da rosso ma passa in cavalleria. Se questo è il Var allora va abolito, quest’anno sta facendo danni. Potrebbe in questo senso saltare almeno il prossimo match dei suoi, in casa dell’Inter. L’EPISODIO – È il minuto 83’, sul punteggio di 0-0, quando il brasiliano colpisce con un pugno (o una sorta di gomitata – le immagini di Sky e Dazn – in foto – non lo chiariscono alla perfezione) l’avversario Patric. (Justcalcio.com)