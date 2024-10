A Castelfranco di Sotto esercitazione per la Croce Rossa Italiana (Di giovedì 24 ottobre 2024) Domenica 20 ottobre si è svolta una mattinata formativa ed addestrativa per i volontari del comitato di Castelfranco di Sotto della Croce Rossa Italiana.L'attività ha visto impiegati 25 volontari tra operatori OPEM, personale di segreteria, coordinatori e piloti SAPR/UAS.L'esercitazione Pisatoday.it - A Castelfranco di Sotto esercitazione per la Croce Rossa Italiana Leggi tutta la notizia su Pisatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Domenica 20 ottobre si è svolta una mattinata formativa ed addestrativa per i volontari del comitato dididella.L'attività ha visto impiegati 25 volontari tra operatori OPEM, personale di segreteria, coordinatori e piloti SAPR/UAS.L'

Minorenne rapinò turisti di due orologi di lusso a Milano : preso a Castelfranco di Sotto - Il giovane avrebbe messo a segno almeno due colpi a Milano quando era ancora minorenne. . E' stato fermato e arrestato a Castelfranco di Sotto un 18enne egiziano, accusato di essere un rapinatore seriale di orologi. La notizia è riportata da MilanoToday. . . Il primo colpo, stando a. (Pisatoday.it)

Castelfranco di Sotto - minaccia con coltello e manubrio per pesi gli abitanti di un appartamento - . . I militari della Stazione di. I Carabinieri della Compagnia di San Miniato nella nottata appena trascorsa hanno arrestato un uomo, residente in un comune della zona del Cuoio, per i reati di violazione di domicilio, danneggiamento, minaccia aggravata, lesioni personali e porto abusivo di armi. (Pisatoday.it)

Fiamme in un appartamento a Castelfranco di Sotto : sei persone in ospedale - Incendio intorno all'una della notte scorsa, tra sabato 12 e domenica 13 ottobre, in un appartamento in via San Martino a Castelfranco di Sotto. Il rogo è divampato al secondo piano di un edificio e le fiamme, all'arrivo dei Vigili del fuoco, avevano già interessato alcune stanze. Il fuoco è... (Pisatoday.it)