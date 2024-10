Varcaturo, Giugliano: ordinanza anti-prostituzione, Carabinieri sanzionano cinque persone (Di giovedì 24 ottobre 2024) A Varcaturo, frazione di Giugliano continuano i controlli dei Carabinieri, sottoposte multe da 500 euro Continuano i servizi di contrasto alla prostituzione nella frazione Varcaturo di Giugliano in Campania. I Carabinieri della stazione locale hanno sanzionato 5 persone, sorprese a concordare prestazioni sessuali in via San Francesco a Patria, non lontano da una parrocchia.Per ognuna, oltre alla contestazione amministrativa prevista dalla recente ordinanza sindacale anche 500 euro di multa. I controlli continueranno anche nelle prossime ore. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articolo Varcaturo, Giugliano: ordinanza anti-prostituzione, Carabinieri sanzionano cinque persone proviene da Punto! - Il web magazine. Puntomagazine.it - Varcaturo, Giugliano: ordinanza anti-prostituzione, Carabinieri sanzionano cinque persone Leggi tutta la notizia su Puntomagazine.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) A, frazione dicontinuano i controlli dei, sottoposte multe da 500 euro Continuano i servizi di contrasto allanella frazionediin Campania. Idella stazione locale hanno sanzionato 5, sorprese a concordare prestazioni sessuali in via San Francesco a Patria, non lontano da una parrocchia.Per ognuna, oltre alla contestazione amministrativa prevista dalla recentesindacale anche 500 euro di multa. I controlli continueranno anche nelle prossime ore. Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e Instagram L'articoloproviene da Punto! - Il web magazine.

