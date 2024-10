Inzaghi ha detto sì: accordo prima di Inter-Juve (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’Inter continua il proprio percorso tra campionato e Champions ma i rumors sul futuro di Simone Inzaghi non si placano. Le ultime sull’allenatore nerazzurro Non senza fatica l’Inter ha trovato tre punti pesantissimi ieri sera in Champions League sul campo dello Young Boys. Una serata complicata anche dal calcio di rigore fallito da Arnautovic e risollevata solo nei minuti finali dalla zampata vincente del solito Marcus Thuram. Simone Inzaghi (LaPresse) – calciomercato.itTre punti dl peso specifico incalcolabile per la squadra di Simone Inzaghi vista l’alta concorrenza nel girone unico della massima competizione europea. Ora spazio al big match di Serie A contro la Juventus di domenica in cui l’Inter avrà un margine d’errore ancora più risicato. Calciomercato.it - Inzaghi ha detto sì: accordo prima di Inter-Juve Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’continua il proprio percorso tra campionato e Champions ma i rumors sul futuro di Simonenon si placano. Le ultime sull’allenatore nerazzurro Non senza fatica l’ha trovato tre punti pesantissimi ieri sera in Champions League sul campo dello Young Boys. Una serata complicata anche dal calcio di rigore fallito da Arnautovic e risollevata solo nei minuti finali dalla zampata vincente del solito Marcus Thuram. Simone(LaPresse) – calciomercato.itTre punti dl peso specifico incalcolabile per la squadra di Simonevista l’alta concorrenza nel girone unico della massima competizione europea. Ora spazio al big match di Serie A contro lantus di domenica in cui l’avrà un margine d’errore ancora più risicato.

