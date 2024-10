Un’esperienza unica di Life is Strange a Lucca Comics & Games (Di giovedì 24 ottobre 2024) Life is Strange: Double Exposure arriva a Lucca Comics & Games 2024 sabato 2 novembre a partire dalle 17.30 presso l’Auditorium San Francesco. Con uno speciale panel di gameplay dal vivo che vedrà come host speciali Cydonia, Ckibe e Claudio Di Biagio. Sarà il palcoscenico di un evento imperdibile per tutti gli appassionati di true crime! Gli spettatori avranno la possibilità di collaborare con i conduttori per aiutare a risolvere il mistero attorno al quale ruota l’appassionante storia di questo titolo e contribuire a risolvere un omicidio in diretta e in tempo reale. Life is Strange: Double Exposure, che vede il ritorno di Max Caulfield, amata protagonista del primo capitolo, sarà giocato sul palco da tre influencer che vestiranno i panni di detective per l’occasione. Nerdpool.it - Un’esperienza unica di Life is Strange a Lucca Comics & Games Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)is: Double Exposure arriva a2024 sabato 2 novembre a partire dalle 17.30 presso l’Auditorium San Francesco. Con uno speciale panel di gameplay dal vivo che vedrà come host speciali Cydonia, Ckibe e Claudio Di Biagio. Sarà il palcoscenico di un evento imperdibile per tutti gli appassionati di true crime! Gli spettatori avranno la possibilità di collaborare con i conduttori per aiutare a risolvere il mistero attorno al quale ruota l’appassionante storia di questo titolo e contribuire a risolvere un omicidio in diretta e in tempo reale.is: Double Exposure, che vede il ritorno di Max Caulfield, amata protagonista del primo capitolo, sarà giocato sul palco da tre influencer che vestiranno i panni di detective per l’occasione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Life is Strange Double Exposure a Lucca Comics - LIFE IS STRANGE: DOUBLE EXPOSURE arriva a Lucca Comics & Games 2024 sabato 2 novembre a partire dalle 17.30 presso l’Auditorium San Francesco. Con uno speciale panel di gameplay dal vivo che vedrà com ... (italiatopgames.it)

True identity of Aubrey Plaza’s Agatha All Along character finally revealed - The true identity of Aubrey Plaza ’s character in Marvel ’s Agatha All Along series has finally been revealed and it’s not the character that she has portrayed throughout the show so far. (ca.news.yahoo.com)

Lucca Comics and Games 2024: ospiti ed eventi da non perdere - Il Lucca Comics & Games 2024 si conferma come l’evento di riferimento per tutti gli appassionati di videogiochi. Con un ricco programma di anteprime, eventi e attività, la manifestazione toscana ... (tg24.sky.it)