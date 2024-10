Irregolari in Italia: due stranieri portati all'aeroporto e imbarcati (Di giovedì 24 ottobre 2024) Due immigrati Irregolari sono stati espulsi e riaccompagnati nel Paese d'origine dalla polizia. Si tratta di un cittadino indiano e di uno albanese. Il primo aveva fatto richiesta di protezione internazionale, che però era stata rigettata dalla Commissione territoriale di Trieste ed era stato Pordenonetoday.it - Irregolari in Italia: due stranieri portati all'aeroporto e imbarcati Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Due immigratisono stati espulsi e riaccompagnati nel Paese d'origine dalla polizia. Si tratta di un cittadino indiano e di uno albanese. Il primo aveva fatto richiesta di protezione internazionale, che però era stata rigettata dalla Commissione territoriale di Trieste ed era stato

Italia e Slovenia : il rafforzamento dei controlli di frontiera arresta gli ingressi irregolari - 600 persone sono state denunciate in seguito a verifiche, dimostrando come la misura stia producendo un effetto deterrente. In particolare, oltre 1. L’efficacia di questi controlli è stata confermata dal ministro Piantedosi, il quale ha sottolineato come questi stiano contribuendo a un maggiore controllo della situazione al confine. (Gaeta.it)

Le etichette non erano in italiano. Sequestrati 2.400 prodotti irregolari - 400 prodotti non conformi ai previsti standard di sicurezza sono stati sequestrati, in due esercizi commerciali del territorio, dai finanzieri del Comando provinciale di Lodi. I prodotti scolastici e gli articoli sportivi destinati alla vendita sono infatti risultati non rispondenti alle prescrizioni del Codice del Consumo e di fatto commercializzati irregolarmente, poiché sulle confezioni o sulle etichette sono state omesse le previste informazioni destinate agli utenti in lingua italiana. (Ilgiorno.it)

Bagarre sui concorsi al Comune - Santamaria replica a Forza Italia : “Nessuna irregolarità - ho incaricato i miei legali per tutelare mia onorabilità” - Pertanto è tautologico ed elementare che nulla d’irregolare vi può essere, se nulla da quell’organo è stato prodotto. . Si tratta pertanto di una falsità. Al contrario, è stato pienamente rispettata la legge che impone le dimissioni e il subentro del commissario sostituto, in presenza di ragioni di carattere ostativo. (Anteprima24.it)