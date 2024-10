Ladri scatenati, raffica di furti: allarme in tre paesi (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il buio cala sempre prima e torna, puntuale come ogni autunno, l’emergenza furti. Ladri in azione in diversi comuni della nostra provincia, ma tre in particolare sembrano essere i più colpiti: entrati nel mirino di una banda che punta, più che a oro e contanti presenti nelle abitazioni, alle auto Bresciatoday.it - Ladri scatenati, raffica di furti: allarme in tre paesi Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il buio cala sempre prima e torna, puntuale come ogni autunno, l’emergenzain azione in diversi comuni della nostra provincia, ma tre in particolare sembrano essere i più colpiti: entrati nel mirino di una banda che punta, più che a oro e contanti presenti nelle abitazioni, alle auto

