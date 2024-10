Repubblica.it - Ventimiglia: addio a Delia Buonomo, la barista che dava rifugio ai migranti

Leggi tutta la notizia su Repubblica.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Aveva 61 anni. Il suo locale, lo Hobbit, per anni è stato un avamposto di umanità in mezzo all’indifferenza. Per questo aveva subito multe, boicottaggio e vandalismi