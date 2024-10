Ildifforme.it - Sparatoria a Napoli, ucciso un 15enne e feriti altri due minori: è caccia all’uomo

Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) La vittima non avrebbe precedenti penali e al momento non vi sarebbero certezze su quanto accaduto nella notte; al vaglio le telecamere di sorveglianza della zona. Anche gliduesarebbero minorenni e si trovano ora in ospedale in condizioni non gravi L'articoloundue: èproviene da Il Difforme.