Meloni meglio di Macron e Scholz? Ecco perché per l'Economist (Di giovedì 24 ottobre 2024) Nuovo endorsement per Giorgia Meloni da parte della stampa estera, che mette l'accento sul gradimento verso il premier che ha appena tagliato il traguardo dei due anni a Palazzo Chigi. l'Economist, Le Monde e il Telegraph spiegano come il presidente del Consiglio abbia attraversato quesi 24 mesi al comando dell'Italia tra scetticismi iniziali e azioni concrete, che ne hanno fatto la leader con un gradimento doppio rispetto a Emmanuel Macron e Olaf Scholz. Analisi che si sommano a quelle vergate nei mesi scorsi da Times, Faz, Al Monitor.

L’Economist promuove la politica del governo Meloni per il Sud : “Ha fatto meglio di Draghi”. Sinistra muta - L'articolo L’Economist promuove la politica del governo Meloni per il Sud: “Ha fatto meglio di Draghi”. Una vera e propria “rinascita”, che il giornale britannico spiegava con due fattori: i fondi messi a disposizione dall’Unione europea “per rimettere in carreggiata il Meridione nella più ampia strategia di riconnettere i territori in difficoltà; e superare le ataviche divisioni tra i tanti Nord e i Sud europei. (Secoloditalia.it)