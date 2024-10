Donnapop.it - Marco Carnabuci, chi è il marito di Francesco Spano? Ecco cosa sappiamo sul compagno dell’avvocato

(Di giovedì 24 ottobre 2024)è un avvocato di successo, conosciuto non solo per la sua carriera professionale, ma anche per essere ildi, il capo di gabinetto dimissionario del ministero della Cultura. È palermitano e ha 45 anni. Lavorando come avvocato, ha sviluppato una carriera solida, caratterizzata da specializzazioni e impegni che lo collocano tra i professionisti di spicco nel suo campo. La sua esperienza include un forte impegno per la giustizia sociale e una dedizione alla difesa dei diritti civili, che si riflettono nelle sue attività extralavorative. La sua notorietà è recentemente aumentata non solo per i successi professionali, ma anche per il coinvolgimento pubblico legato alla sua relazione con, un figura controversa nel panorama politico italiano.