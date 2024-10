Innamorato di un chatbot, un quattordicenne americano si suicida. La madre fa causa all'app: «È responsabile della dannosa dipendenza» (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sewell Setzer, studente di Orlando, dopo avere cominciato a interagire con Daenerys, chatbot a tema Game of Thrones, ha sviluppato un disturbo dell’umore che ha compromesso sempre di più la sua salute mentale Vanityfair.it - Innamorato di un chatbot, un quattordicenne americano si suicida. La madre fa causa all'app: «È responsabile della dannosa dipendenza» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Sewell Setzer, studente di Orlando, dopo avere cominciato a interagire con Daenerys,a tema Game of Thrones, ha sviluppato un disturbo dell’umore che ha compromesso sempre di più la sua salute mentale

