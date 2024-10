Calcio: Nazionale. Cambiaso "Devo continuare a migliorare ogni giorno" (Di giovedì 24 ottobre 2024) L'azzurro racconta il suo percorso: "Mi auguro sia ancora inizio di questo sogno" ROMA - Dalla Serie D alla Nazionale, dalla festa promozione con l'Albissola a quella per il primo gol in maglia azzurra con il Belgio. Gli ultimi sette anni di vita di Andrea Cambiaso sono stati come un lunghissimo gir Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Nazionale. Cambiaso "Devo continuare a migliorare ogni giorno" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) L'azzurro racconta il suo percorso: "Mi auguro sia ancora inizio di questo sogno" ROMA - Dalla Serie D alla, dalla festa promozione con l'Albissola a quella per il primo gol in maglia azzurra con il Belgio. Gli ultimi sette anni di vita di Andreasono stati come un lunghissimo gir

Vicenza ospita “Sfumature di Azzurro” : la mostra dei cimeli della Nazionale italiana di calcio - Questi cimeli rappresentano non solo traguardi sportivi, ma anche un importante passo verso il riconoscimento della valorizzazione delle atlete nel calcio italiano. Insieme a questo, i visitatori potranno ammirare la maglia indossata da Paolo Rossi durante il mondiale del 1978 e quella di Beppe Bergomi al Mundial del 1982, eventi che hanno segnato la storia della Nazionale. (Gaeta.it)

Calcio - Bonucci nello staff della Nazionale Under 20 - Sono convinto che Leo possa crescere molto in azzurro e, allo stesso tempo, possa offrire un importante contributo alla costruzione della cantera di allenatori federali. Grazie ancora al presidente e al mister per questa grande opportunità ”. La soddisfazione del presidente della Figc Gabriele Gravina: “Leonardo torna a casa”, afferma il presidente della FIGC Gabriele Gravina, “Lo fa in un ruolo diverso, ma con lo stesso entusiasmo e lo stesso amore di sempre per la maglia azzurra”. (Ildenaro.it)

Calcio : Nazionale U20. Bonucci nello staff - sarĂ assistente di Corradi - Gravina: "Siamo felici di offrire un'opportunitĂ di maturazione ai campioni azzurri" ROMA - Leonardo Bonucci entra a far parte del Club Italia. L'ex difensore azzurro sarĂ assistente allenatore della Nazionale Under 20 guidata da Bernardo Corradi, che il prossimo settembre sarĂ impegnata nel Mondial . (Ilgiornaleditalia.it)