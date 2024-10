Lanazione.it - Firenze, Premio Sara Milo 2024 al Galilei

(Di giovedì 24 ottobre 2024), 24 ottobre– Era il 31 luglio 2015 quando l’istituto di istruzione superiore Galileodi via del Filarete afu sconvolto da una notizia terribile:, una studentessa della scuola, era stata uccisa da un pirata della strada durante la sua prima vacanza con i compagni a Donoratico, sulla costa Livornese. Da quella tragedia, in memoria della giovane, è nato il, che come da tradizione interrotto solo dallo stop forzoso della pandemia, torna anche quest’anno: si svolgerà questo lunedì 28 alle 11 nella sala proiezioni della scuola. Ad organizzare l’iniziativa l’associazione ‘Noi e’, costituita dalla famiglia della vittima per trasformare quel dramma in qualcosa di utile per il futuro, per far sì che la morte dinon fosse vana.