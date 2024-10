Il Parlamento europeo vota a favore di altri 35 miliardi all'Ucraina del guitto Zelensky, una vergogna senza fine (Di giovedì 24 ottobre 2024) Siamo alle solite, l'Europa non si smentisce e continua a sprecare i suoi soldi Leggo sulle pagine del "Fatto Quotidiano" che il Parlamento europeo ha votato a favore del prestito di altri 35 miliardi all'Ucraina del guitto Zelensky, attore Nato, prodotto in vitro di Washington se non di Holl Ilgiornaleditalia.it - Il Parlamento europeo vota a favore di altri 35 miliardi all'Ucraina del guitto Zelensky, una vergogna senza fine Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Siamo alle solite, l'Europa non si smentisce e continua a sprecare i suoi soldi Leggo sulle pagine del "Fatto Quotidiano" che ilhato adel prestito di35all'del, attore Nato, prodotto in vitro di Washington se non di Holl

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Il Ppe vota con l’estrema destra e rende ingovernabile il Parlamento europeo - A forza di giocare con il fuoco dell’estrema destra, il Partito popolare europeo (Ppe) ha appiccato l’incendio al Parlamento europeo. Gli eurodeputati ieri non sono riusciti ad app... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. (Ilfoglio.it)

Il Ppe vota con l’estrema destra e rende ingovernabile il Parlamento europeo - A forza di giocare con il fuoco dell’estrema destra, il Partito popolare europeo (Ppe) ha appiccato l’incendio al Parlamento europeo. Gli eurodeputati non sono riusciti ad approvare la risoluzione ... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. (Ilfoglio.it)

Gori scelto quale punto di riferimento del Parlamento Europeo per i rapporti con la Tunisia - Lo “standing rapporteur” (come, cioè, sono identificate queste figure) è una figura nominata solitamente ad inizio legislatura in quelle commissioni che hanno una limitata attività legislativa, come AFET (Affari Esteri) e DROI. Da qui l’interesse di Gori, che siede proprio nelle Commissioni Affari Esteri e politiche Industriali ed energetiche. (Bergamonews.it)