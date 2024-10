Movieplayer.it - Star Wars, il film su Rey è stato bloccato? Daisy Ridley aggiorna i fan della saga

(Di giovedì 24 ottobre 2024) L'attrice, che riprenderà i panni di Rey anni dopo la sua ultima apparizione in L'Ascesa di Skywalker, ha buone notizie per i fan diL'interprete di Rey Skywalker,, ha fornito un nuovomento sul prossimodi, che pare si intitolerà: New Jedi Order, il che potrebbe significare che il progetto potrebbe essere uscito da quel periodo di stallo in cui era piombato. New Jedi Order sarà ambientato 15 anni dopo: L'Ascesa di Skywalker e, in base a quello che il titolo suggerirebbe, sembra lecito supporre che Rey fonderà il proprio Ordine Jedi. A parte questo, però, non si conoscono altri dettagli sulla pellicola, in particolare sulla sua storia. Secondo quanto riportato da Collider, durante un