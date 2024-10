Nicole Kidman magnetica sul red carpet. Dopo le confessioni hot (Di giovedì 24 ottobre 2024) Semplicemente unica. Nicole Kidman ha fatto girare più di una testa alla première della seconda stagione di Operazione Speciale: Lioness a Los Angeles. GUARDA LE FOTO Nicole Kidman e le altre: tutte pazze per i capelli ricci Nicole Kidman alla première di “Operazione Speciale: Lioness” Per lanciare il secondo capitolo della serie di Prime Video dove recita con Zoe Saldaña e Morgan Freeman, l’attrice australiana, 57 anni, ha sfoggiato un audace top che le lasciava la schiena nuda e una gonna midi gialla brillante a pieghe. Splendida: eccola mentre calca il tappeto rosso con le altre star dello show televisivo incantando il pubblico presente. Amica.it - Nicole Kidman magnetica sul red carpet. Dopo le confessioni hot Leggi tutta la notizia su Amica.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Semplicemente unica.ha fatto girare più di una testa alla première della seconda stagione di Operazione Speciale: Lioness a Los Angeles. GUARDA LE FOTOe le altre: tutte pazze per i capelli riccialla première di “Operazione Speciale: Lioness” Per lanciare il secondo capitolo della serie di Prime Video dove recita con Zoe Saldaña e Morgan Freeman, l’attrice australiana, 57 anni, ha sfoggiato un audace top che le lasciava la schiena nuda e una gonna midi gialla brillante a pieghe. Splendida: eccola mentre calca il tappeto rosso con le altre star dello show televisivo incantando il pubblico presente.

