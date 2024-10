Metropolitanmagazine.it - Beatles, in vendita la console usata per la registrazione dell’album “Abbey Road”

(Di giovedì 24 ottobre 2024): l’EMI TG12345,diche ha portato alla creazione dell’ultimo album,è stata ripristinata ed è stata messa insul sito Reverb., dal 29 ottobre sarà inlaper la realizzazione diSarà disponibile dal prossimo 29 ottobre sulla piattaforma dionline, lo strumento utilizzato dai Fab Four per la realizzazione del disco del 1969. Prodotto per gli EMI studios nel 1968, è stata la prima di 17create dalla label. Ha avuto un ruolo importante nel suono ambizioso che ihanno ricercato per. Il sistema diera stato smontato ed è rimasto inutilizzato per oltre cinque decenni. Sono stati necessari cinque anni per ripristinarlo, sotto la guida del collaboratore della band britannica ad ingegnere della EMI, Brian Gibson.