Golf Taylor Moore al comando dopo il primo giro dello Zozo Championship 2024

Si è chiuso da poco il primo giro allo Zozo Championship 2024, che porta il PGA Tour all'Accordia Golf Narashino Country Club della prefettura di Chiba, in Giappone. Il primo leader della settimana è, in quota USA, Taylor Moore. Per il texano classe 1993 è caccia alla seconda vittoria, dopo quella conquistata al Valspar Championship nel marzo 2023. Il suo score è di -7, frutto di un eagle, sei birdie e un bogey. Terzetto al secondo posto con un colpo di distanza: alle spalle di Moore ci sono i connazionali Max Greyserman ed Eric Cole, cui si associa il colombiano Nico Echavarria. Accoppiata particolare a -5, perché ci sono i due uomini di Taiwan (che in chiave sportiva è Cina Taipei) C.T. Pan e Kevin Yu. I primi giapponesi si trovano nel gruppo dei settimi a -4, e sono, appunto, quattro: Ryosuke Kinoshita, Taisei Shimizu, Takumi Kanaya e Shugo Imahira.

Formia / Giovedì dei lettori - al via il primo appuntamento con l’iniziativa del “Club Napoli del Golfo” - . FORMIA – Un incontro al mese nel segno dell’amore per la lettura: giovedì 24 ottobre si terrà il primo appuntamento con il “Giovedì dei lettori”, promosso dal Club Napoli del Golfo, su impulso del Presidente Raffaele Manna con il patrocino del Comune di Formia. Saranno due soci del club e autori locali, la docente e […] L'articolo Formia / Giovedì dei lettori, al via il primo appuntamento con l’iniziativa del “Club Napoli del Golfo” sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. (Temporeale.info)

Primo vertice Ue-Golfo : sorprendente accordo su Ucraina e pace in Medio Oriente - La dichiarazione riafferma il ruolo critico dell'UNIFIL nella stabilizzazione della regione e nella protezione delle popolazioni civili. La dichiarazione ha ribadito l'impegno per l'integrità territoriale dell'Ucraina, incluso il controllo delle sue acque territoriali, un passaggio simbolico ma importante, dato che molti paesi del GCC avevano mantenuto una linea più neutrale. (Ilfogliettone.it)

Golf : Angel Hidalgo re del primo giro all’Open di Spagna. Bene Celli e Laporta - Manassero in giornata no - . Gli USA sfidano il team International a forti tinte canadesi La stella della vigilia, Jon Rahm, è al quinto posto a -3: insieme a lui il connazionale Adri Arnaus e il cinese Ashun Wu. E’ ufficialmente terminato il primo giro all’Open di Spagna sponsorizzato da Acciona, ma al Club de Campo Villa di Madrid in testa c’è un nome che non in tanti avrebbero atteso: quello di Angel Hidalgo. (Oasport.it)