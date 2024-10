Contro il falso mito delle manovre prudenti nemiche del consenso (Di giovedì 24 ottobre 2024) La terza legge di Bilancio di Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti trasmette un’immagine chiara della strategia economica del governo. Soprattutto perché questa manovra rende strutturali misure che erano temporanee, come la decontribuzione, ma anche perché con il nuovo Patto di stabilità viene indicato un percorso di finanza pubblica difficile da modificare fino a fine legislatura. La linea è lontana dalle promesse elettorali e ancor più dalla retorica populista utilizzata dai partiti di centrodestra in passato. Per quanto possa apparire strano, la Melonomics si compone di alcuni ingredienti persistenti, che inizialmente nelle precedenti manovre si vedevano poco ma che adesso danno continuità all’azione del governo: la prudenza sui saldi di bilancio e la riduzione delle imposte per i redditi medio-bassi. I conti pubblici, beninteso, stanno attraversando una fase drammatica. Ilfoglio.it - Contro il falso mito delle manovre prudenti nemiche del consenso Leggi tutta la notizia su Ilfoglio.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La terza legge di Bilancio di Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti trasmette un’immagine chiara della strategia economica del governo. Soprattutto perché questa manovra rende strutturali misure che erano temporanee, come la decontribuzione, ma anche perché con il nuovo Patto di stabilità viene indicato un percorso di finanza pubblica difficile da modificare fino a fine legislatura. La linea è lontana dalle promesse elettorali e ancor più dalla retorica populista utilizzata dai partiti di centrodestra in passato. Per quanto possa apparire strano, la Melonomics si compone di alcuni ingredienti persistenti, che inizialmente nelle precedentisi vedevano poco ma che adesso danno continuità all’azione del governo: la prudenza sui saldi di bilancio e la riduzioneimposte per i redditi medio-bassi. I conti pubblici, beninteso, stanno attraversando una fase drammatica.

