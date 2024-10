Guerra e lotta di classe: sono sempre i ricchi e potenti a mandare al macello i poveracci (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ha poca importanza se la moglie del capo di Hamas recentemente ucciso dall’esercito israeliano, Yayha Sinwar, durante una delle tante fughe sotto a un tunnel indossasse o meno una borsa da circa trentamila euro, come sembrerebbero testimoniare alcuni filmati. Ne ha molta di più comprendere che le guerre non si giudicano secondo l’etica binaria (ha ragione Israele o Hamas, la Russia o l’Ucraina), che sciaguratamente prevale nell’epoca social del mi piace/non mi piace, del o di qua o di là, del tifo integralista per il bianco o il nero, dimenticando che l’intelligenza si annida tra le sfumature di grigio. Piuttosto sarebbe saggio rendersi conto che è sempre stata la categoria della lotta di classe a spiegare molte cose. Per esempio il fatto che sono i ricchi e potenti a mandare al macello i poveracci, solitamente per questioni e interessi che per nulla riguardano questi ultimi. Ilfattoquotidiano.it - Guerra e lotta di classe: sono sempre i ricchi e potenti a mandare al macello i poveracci Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ha poca importanza se la moglie del capo di Hamas recentemente ucciso dall’esercito israeliano, Yayha Sinwar, durante una delle tante fughe sotto a un tunnel indossasse o meno una borsa da circa trentamila euro, come sembrerebbero testimoniare alcuni filmati. Ne ha molta di più comprendere che le guerre non si giudicano secondo l’etica binaria (ha ragione Israele o Hamas, la Russia o l’Ucraina), che sciaguratamente prevale nell’epoca social del mi piace/non mi piace, del o di qua o di là, del tifo integralista per il bianco o il nero, dimenticando che l’intelligenza si annida tra le sfumature di grigio. Piuttosto sarebbe saggio rendersi conto che èstata la categoria delladia spiegare molte cose. Per esempio il fatto cheal, solitamente per questioni e interessi che per nulla riguardano questi ultimi.

