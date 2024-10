Domenica ecologica a Vicenza, tutti gli eventi in programma (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Domenica ecologica del 27 ottobre a Vicenza si concentrerà su attività di sensibilizzazione ambientale, coinvolgendo il centro storico e i quartieri di Maddalene, San Lazzaro e Mercato Nuovo. Il blocco del traffico sarà in vigore dalle 10:00 alle 18:00 all'interno delle mura storiche, con Vicenzatoday.it - Domenica ecologica a Vicenza, tutti gli eventi in programma Leggi tutta la notizia su Vicenzatoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ladel 27 ottobre asi concentrerà su attività di sensibilizzazione ambientale, coinvolgendo il centro storico e i quartieri di Maddalene, San Lazzaro e Mercato Nuovo. Il blocco del traffico sarà in vigore dalle 10:00 alle 18:00 all'interno delle mura storiche, con

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Domenica ecologica il 20 ottobre - le regole antismog - Il 20 ottobre è domenica ecologica nell’ambito del piano antismog regionale in vigore dall’inizio del mese e fino al 31 marzo 2025. Dalle 8.30 alle 18.30 si applicano i limiti già previsti dal lunedì al venerdì ma con il blocco alla circolazione esteso anche ai diesel Euro 5. Domenica 20... (Modenatoday.it)

Domenica ecologica a Treviso : code e traffico in tilt sul Put - La domenica ecologica di oggi a Treviso ha portato con sé non poche polemiche e disagi per chi doveva arrivare in città: tantissimi gli eventi in programma nel capoluogo trevigiano a partire dalla mezza maratona mentre nel pomeriggio c'è grande attesa per le premiazioni della Tiramisù World Cup... (Trevisotoday.it)

Arriva una nuova domenica ecologica - Domenica 13 ottobre 2024 è una domenica ecologica, con limitazioni al traffico dalle 8.30 alle 18.30, entro l'anello delle tangenziali, nell’ambito delle misure antismog adottate dal Comune di Parma che discendono dal nuovo PAIR2030 – Piano Aria Integrato Regionale. Sono previste, infatti... (Parmatoday.it)