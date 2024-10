Mercato Napoli, l’affare si complica: mazzata netta per Conte (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il Napoli già attivo sul Mercato. Un affare ritenuto strategico dal club si è complicato all’improvviso: gelato il tecnico Conte. Il Napoli in campionato è ormai diventato un rullo compressore. Dopo l’amaro debutto sul campo del Verona, gli azzurri hanno cambiato marcia vincendo 6 delle successive partite e pareggiando in casa della Juventus. Una lunga sequela di risultati utili consecutivi che hanno consentito alla squadra guidata da Antonio Conte di occupare la vetta della classifica, a +2 dall’Inter e con tre punti di vantaggio rispetto alla Juventus. Problematiche concrete, invece, la società le sta incontrando al di fuori del rettangolo di gioco. Antonio Conte è preoccupato (LaPresse) – TvPlay.itViaggiano infatti a rilento le trattative volte a blindare due dei principali top player della rosa a disposizione del tecnico salentino. Tvplay.it - Mercato Napoli, l’affare si complica: mazzata netta per Conte Leggi tutta la notizia su Tvplay.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ilgià attivo sul. Un affare ritenuto strategico dal club si èto all’improvviso: gelato il tecnico. Ilin campionato è ormai diventato un rullo compressore. Dopo l’amaro debutto sul campo del Verona, gli azzurri hanno cambiato marcia vincendo 6 delle successive partite e pareggiando in casa della Juventus. Una lunga sequela di risultati utili consecutivi che hanno consentito alla squadra guidata da Antoniodi occupare la vetta della classifica, a +2 dall’Inter e con tre punti di vantaggio rispetto alla Juventus. Problematiche concrete, invece, la società le sta incontrando al di fuori del rettangolo di gioco. Antonioè preoccupato (LaPresse) – TvPlay.itViaggiano infatti a rilento le trattative volte a blindare due dei principali top player della rosa a disposizione del tecnico salentino.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calciomercato Napoli - distanza sul rinnovo di Meret : sale la tensione tra le parti - la situazione - Le ultime sulla trattativa per il rinnovo di contratto di Alex Meret, in scadenza in estate, con il Napoli. Tutti i dettagli in merito Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de Il Mattino, lunedì è previsto un incontro tra Pastorello – agente del portiere – e il ds del Napoli Manna. L’accordo, al momento, non solo […]. (Calcionews24.com)

Mercato Napoli - è sfida a Juve e Milan per il centravanti : servono più di 15 milioni - Battere la concorrenza non sarà per nulla facile, ma il Napoli ci proverà, forte anche di un progetto guidato da Antonio Conte. Così come i bianconeri, che non hanno un vice Vlahovic, dato che Milik non garantisce più presenze per via dei suoi continui infortuni. Mercato Napoli, gli azzurri sfidano Juventus e Milan per un attaccante: serviranno più di 15 milioni di euro per chiudere l’affare Il reparto offensivo del Napoli è quello più ricco di giocatori, almeno numericamente. (Spazionapoli.it)

Calciomercato Milan : scambi clamorosi con il Napoli - Contatti Milano-Napoli per Raspadori Un’altra idea, rilanciata da ‘La Repubblica’, è quella relatvia invece a Giacomo Raspadori. Se uno di questi nodi dovesse far saltare il banco, Kvara potrebbe partire, magari anche a gennaio, costringendo gli azzurri a cercare rapidamente una nuova ala, che il Milan potrebbe offrire per arrivare a Osimhen, che in questo avvio di stagione ha messo a referto 3 gol e altrettanti assist in 6 partite fra Super Lig ed Europa League. (Metropolitanmagazine.it)