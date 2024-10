Ilrestodelcarlino.it - Caso Pierina. Legati da segreti, nessuno dice tutta la verità

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Serenamente. È con questo avverbio che, secondo Dassilva, Loris Bianchi avrebbe detto di poter ucciderePaganelli. Non c’è traccia di rabbia né di passione. Solo una calma fredda, inquietante. Quando qualcuno parla così di un omicidio, non sta solo descrivendo un’azione, ma svela un pensiero razionale privo di emozioni. Loris non parla come chi ha subito una perdita, ma come chi ha già razionalizzato e giustificato l’atto. Le sue parole trasudano una calma che sembra voler normalizzare la violenza, rendendola una scelta logica, come se fosse l’unica soluzione possibile. Subito dopo la morte diè sempre lo stesso ad aggiungere: “Giustizia è stata fatta”. Ma di quale giustizia parla? Non quella della legge. Probabilmente allude ad una giustizia personale. Questa frase, così diretta, così gelida, è il riflesso di una logica primitiva.