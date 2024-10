Fermato passeur moldavo proveniente dalla Slovenia (Di giovedì 24 ottobre 2024) CAPODISTRIA - Ieri, 23 ottobre, alle 16.55, gli agenti della polizia slovena hanno intercettato e inseguito lungo l'autostrada da Kastelec a Capodistria, una Volkswagen Passat che non si è fermata ai segnali di stop. Entrata in Italia attraverso il valico di Ospo, i poliziotti sloveni hanno Triesteprima.it - Fermato passeur moldavo proveniente dalla Slovenia Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) CAPODISTRIA - Ieri, 23 ottobre, alle 16.55, gli agenti della polizia slovena hanno intercettato e inseguito lungo l'autostrada da Kastelec a Capodistria, una Volkswagen Passat che non si è fermata ai segnali di stop. Entrata in Italia attraverso il valico di Ospo, i poliziotti sloveni hanno

