Squadra Corse città di Pisa al Rally dei Nuraghi (Di giovedì 24 ottobre 2024) Pisa, 24 ottobre 2024 - Il prossimo week end la Squadra Corse città di Pisa asd sarà presente al penultimo appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra, il 21° Rally dei Nuraghi e Vermentino con l’equipaggio composto da Stefano Avandero e Giuseppe Tricoli a bordo di una Citroen C3 Rally 2 della Sportec Engineering. Un ritorno ai Rally dopo un anno di assenza per Stefano Avandero, che ha esordito proprio con la vettura francese lo scorso anno al Rally dell’Adriatico e che avrà il compito di togliere la ruggine dopo questo periodo d’inattività Rallystica. Il Rally dei Nuraghi e Vermentino inizierà giovedì 24 ottobre con la distribuzione della documentazione della gara e quindi con le ricognizioni, mentre venerdì 25 ottobre dopo la Qualifying Stage e lo Shake Down alle 13. Lanazione.it - Squadra Corse città di Pisa al Rally dei Nuraghi Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 24 ottobre 2024), 24 ottobre 2024 - Il prossimo week end ladiasd sarà presente al penultimo appuntamento del Campionato ItalianoTerra, il 21°deie Vermentino con l’equipaggio composto da Stefano Avandero e Giuseppe Tricoli a bordo di una Citroen C32 della Sportec Engineering. Un ritorno aidopo un anno di assenza per Stefano Avandero, che ha esordito proprio con la vettura francese lo scorso anno aldell’Adriatico e che avrà il compito di togliere la ruggine dopo questo periodo d’inattivitàstica. Ildeie Vermentino inizierà giovedì 24 ottobre con la distribuzione della documentazione della gara e quindi con le ricognizioni, mentre venerdì 25 ottobre dopo la Qualifying Stage e lo Shake Down alle 13.

