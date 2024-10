Anconatoday.it - Halloween al parco zoo Falconara, caccia alle zucche e giochi divertenti per la famiglia

Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024)- Ultimi giorni per visitare ilZooche da lunedì 4 novembre sarà chiuso al pubblico per la stagione invernale. Un gran finale con due imperdibili eventi, “alla zucca” e “allo zoo”, in programma venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 novembre. Il primo è un