Pedro Almodóvar e altri 300 esponenti culturali chiedono al governo spagnolo l'embargo sulle armi a Israele (Di giovedì 24 ottobre 2024) Più di 300 artisti e accademici spagnoli hanno firmato una lettera che esorta il governo spagnolo a imporre un embargo totale sulle armi a Israele. La lettera, resa pubblica da elDiario.es e indirizzata al primo ministro Pedro Sánchez, invita la Spagna a vietare formalmente sia esportazione sia importazione di materiale militare. «La storia ci giudicherà dalle nostre azioni in momenti critici come questo. Poniamo fine a questo orrore», si legge. L'appello è stato firmato, tra gli altri, dai registi Pedro Almodóvar e Isabel Coixet, i musicisti Rozalén e Mikel Izar, gli attori Aitana Sánchez Gijón e Alba Flores, oltre al comico Andreu Buenafuente. Se la Spagna manterrà relazioni militari con Israele, continuerà a essere complice di un «genocidio contro la popolazione Palestinese», si legge ancora nella lettera.

