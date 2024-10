Mister Movie | Come sarà il film live action del Principe Azzurro Disney, Chris Hemsworth protagonista? (Di giovedì 24 ottobre 2024) Grazie a MisterMovie.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: L’affascinante attore australiano è in trattative per interpretare l’iconico ruolo del Principe Azzurro in un nuovo film Disney. Scopri tutti i dettagli su questo progetto che sta già facendo sognare i fan. Chris Hemsworth pronto a incantarci nei panni del Principe Azzurro Il mondo delle fiabe Disney potrebbe presto arricchirsi di un nuovo protagonista d’eccezione. Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, l’affascinante Chris Hemsworth, noto al grande pubblico per il ruolo di Thor nel Marvel Cinematic Universe, è in trattative per interpretare il mitico Principe Azzurro in un nuovo film Disney. Un progetto ambizioso A dirigere questo nuovo progetto sarà Paul King, regista dei due film di Paddington e dell’ultimo capitolo della saga di Wonka. Mistermovie.it - Mister Movie | Come sarà il film live action del Principe Azzurro Disney, Chris Hemsworth protagonista? Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Grazie a.it abbiamo potuto scrivere questa notizia: L’affascinante attore australiano è in trattative per interpretare l’iconico ruolo delin un nuovo. Scopri tutti i dettagli su questo progetto che sta già facendo sognare i fan.pronto a incantarci nei panni delIl mondo delle fiabepotrebbe presto arricchirsi di un nuovod’eccezione. Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, l’affascinante, noto al grande pubblico per il ruolo di Thor nel Marvel Cinematic Universe, è in trattative per interpretare il miticoin un nuovo. Un progetto ambizioso A dirigere questo nuovo progettoPaul King, regista dei duedi Paddington e dell’ultimo capitolo della saga di Wonka.

