Il cellulare a scuola è fonte di distrazione o si sta bene senza? Un dibattito acceso tra genitori e insegnanti (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il dibattito sull'utilizzo dei cellulari a scuola infiamma la rete e divide genitori e insegnanti. Un semplice quesito postato su X, "A scuola di mio figlio ritirano i telefonini alla prima ora e li ridanno all’uscita, secondo voi è giusto?", ha acceso una discussione accesa, rivelando profonde divergenze di opinione sulla gestione della tecnologia nell'ambiente scolastico. L'articolo Il cellulare a scuola è fonte di distrazione o si sta bene senza? Un dibattito acceso tra genitori e insegnanti . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ilsull'utilizzo dei cellulari ainfiamma la rete e divide. Un semplice quesito postato su X, "Adi mio figlio ritirano i telefonini alla prima ora e li ridanno all’uscita, secondo voi è giusto?", hauna discussione accesa, rivelando profonde divergenze di opinione sulla gestione della tecnologia nell'ambiente scolastico. L'articolo Ildio si sta? Untra

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Intelligenza artificiale - in Europa è dibattito sull’utilizzo a scuola. Un docente irlandese : “Prima ci impiegavo 10 giorni per correggere i temi - ora uno solo. Può essere valido supporto - ma occorre evitare utilizzi impropri” - Può essere valido supporto, ma occorre evitare utilizzi impropri” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. L'articolo Intelligenza artificiale, in Europa è dibattito sull’utilizzo a scuola. A lanciare l'allarme, dalle pagine del quotidiano The Irish Mail on Sunday è Patrick Hickey, formatore di insegnanti sull'intelligenza artificiale, che sottolinea la mancanza di linee guida e finanziamenti specifici per promuovere l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle scuole. (Orizzontescuola.it)

Ius soli e ius scholae : il dibattito attuale sulla cittadinanza in Italia. Perché riguarda anche la scuola? Lettera - Entrambi riguardano la possibilità di riconoscere la cittadinanza a bambini nati o cresciuti in Italia da genitori stranieri, ma con modalità differenti. Perché riguarda anche la scuola? Lettera sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. L'articolo Ius soli e ius scholae: il dibattito attuale sulla cittadinanza in Italia. (Orizzontescuola.it)

La scuola è custode di diritti o erogatrice di servizi? Il dibattito si accende - Il mondo della scuola è sempre al centro di dibattiti accesi, e l'ultimo contributo arriva da Sarah Malnerich e Francesca Fiore. Attraverso un post su Instagram, hanno offerto una prospettiva provocatoria ma ricca di spunti di riflessione sul ruolo dell'istituzione scolastica nella nostra società. L'articolo La scuola è custode di diritti o erogatrice di servizi? Il dibattito si accende sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. (Orizzontescuola.it)