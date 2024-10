Tom Holland: "Sotto il costume di Spider-Man sono nudo" (Di giovedì 24 ottobre 2024) L'eccessiva aderenza del costume di Spider-Man richiede al suo interprete di non indossare niente Sotto la tuta rossa e blu dell'Uomo Ragno. Tom Holland ha ammesso che il suo costume di Spider-Man, essendo particolarmente aderente, lascia ben poco spazio all'immaginazione. Di conseguenza l'attore, per entrare nella tuta rossa e blu, deve essere nudo, come ha confessato durante un'ospitata nello show Live with Kelly e Mark. "Essenzialmente sono nudo in quei film perché il costume è così attillato", ha spiegato l'attore inglese. "È impegnativo. Non c'è motivo migliore per mettersi in forma che essere in un film che tutti gli altri guarderanno, quindi mi piace. Mi diverto davvero. Trovo che sia uno dei miei aspetti preferiti nel realizzare quei film. È davvero divertente Movieplayer.it - Tom Holland: "Sotto il costume di Spider-Man sono nudo" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) L'eccessiva aderenza deldi-Man richiede al suo interprete di non indossare nientela tuta rossa e blu dell'Uomo Ragno. Tomha ammesso che il suodi-Man, essendo particolarmente aderente, lascia ben poco spazio all'immaginazione. Di conseguenza l'attore, per entrare nella tuta rossa e blu, deve essere, come ha confessato durante un'ospitata nello show Live with Kelly e Mark. "Essenzialmentein quei film perché ilè così attillato", ha spiegato l'attore inglese. "È impegnativo. Non c'è motivo migliore per mettersi in forma che essere in un film che tutti gli altri guarderanno, quindi mi piace. Mi diverto davvero. Trovo che sia uno dei miei aspetti preferiti nel realizzare quei film. È davvero divertente

