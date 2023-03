Miami Open 2023 | programma | orari e ordine di gioco domenica 26 marzo con Sinner

(Di domenica 26 marzo 2023) Il, glie l’didel torneo diper la giornata di26. Jannikdopo l’esordio vincente contro il serbo Djere è atteso certamente da un match più probante contro il talento di Grigor Dimitrov. Scende in campo anche il detentore del titolo e numero uno al mondo Carlos Alcaraz. Tra le donne da seguire con attenzione Andreescu, che dopo il bel successo ai danni di Sakkari vuole finalmente dare continuità alle sue prestazioni. Di seguito ilcompleto.26ITALIANI) STADIUM ore 18 Andreescu vs Kenin a seguire (9) Fritz vs (24) Shapovalov a seguire (1) Alcaraz ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ClaudiaSpadaro : MIAMI OPEN?????? - sportface2016 : #MiamiOpen, programma e orari di domenica #26marzo con #Sinner - RaiSport : Miami Open di #tennis: Sonego supera il secondo turno, eliminati Musetti e Berrettini - RaiNews : Miami Open di #tennis: Sonego supera il secondo turno, eliminati Musetti e Berrettini - TENIPOcom : ATP 1000/WTA 1000 Miami, United States L. Sonego (ITA) d. D. Evans (GBR) 4-6 6-3 6-2 -

In una giornata fino a quel momento nera per i giocatori italiani, ci pensa Lorenzo Sonego a riportare la luce . Nel "presented by Itaù", seconda e ultima tappa del Sunshine Double (combined con il terzo WTA 1000 del 2023, montepremi $8.800.000), il torinese (n.59 ATP) ha ottenuto l'accesso al terzo turno ...Una vittoria e due sconfitte. È questo il bilancio del sabato per gli italiani al, secondo Masters 1000 della stagione. L'unico a sorridere è Lorenzo Sonego che ha eliminato Daniel Evans, ritrovando un terzo turno a livello 'mille' che mancava da Cincinnati 2021. Fuori, ...Terra rossa alle porte e la mente di Nole vola già alle prossime sfide non potendo fare altro che godersi lo spettacolo didal suo divano di casa. Il tabellone maschile US2022 Il ...

ATP Miami, i risultati degli italiani: Sonego al terzo turno, out Musetti e Berrettini Sky Sport

23.30 Continua il momento no di Evans, il quale subisce la sesta sconfitta consecutiva. (OA Sport) Ne parlano anche altre fonti Il Miami Open di Matteo Berrettini, n.23 del ranking e 19 del seeding, ...Le ombre non abbandonano l'orizzonte di Lorenzo Musetti. Il carrarino, n.21 del ranking ATP, si ferma all'esordio anche al Miami Open contro il ceco Jiri Lehecka, n.44 ATP. Il carrarino… Leggi ...