Il Cantante Mascherato 2023 | Ciuchino canta Nuntereggae più gallery

(Di domenica 26 marzo 2023) Nella seconda puntata del 25 marzode Il, lo show in onda su Rai1 e condotto da Milly Carlucci, abbiamo assistito anche all’esibizione di, una delle dodici maschere di questa quarta edizione, dietro cui si nasconde un misterioso personaggio vip.hato il celebre branopiù di Rino Gaetano. A giudicare la sua esibizione, ma soprattutto a cercare di capire chi si celi sotto il costume, la giuria formata da Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Christian De Sica, Iva Zanicchi e Serena Bortone, insieme ad un pool investigativo presente in studio e capitanato dalla ballerina Sara Di Vaira. Il: chi è? ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiUno : Lo studio di #CiaoMaschio apre le porte a #GeneGnocchi, #FrancescoProcopio e @fabiocaninoreal per parlare del senso… - ItaliaRai : 'Il cantante mascherato' 2^ puntata. Con @milly_carlucci, @insinnaflavio, @frafacchinetti, Christian De Sica,… - Bebba58894363 : @AmiciUfficiale Se é uscito lui comincerò a guardare il Cantante mascherato...?? - PaolaColucci8 : @OrNella645587 Noi invece guardiamo Il Cantante Mascherato e “ridiamo” (rectius ci vergogniamo ) alle barzellette d… - bubinoblog : IL CANTANTE MASCHERATO, IL SECONDO MASCHERATO PER UNA NOTTE: CHI SI NASCONDEVA? -

L'attore nella puntata di sabato 25 marzo de Il, il programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1, è sicuro che sotto al costume dello scoiattolo canterino c'è proprio la showgirl.... 'Ma per la messa in onda c'è da aspettare' Nell'ultima parte della puntata Marco Liorni, dopo un breve collegamento fatto con Milly Carlucci intervenuta dallo studio de Ilper ...Iva Zanicchi è stata ospite di Marco Liorni nella puntata di Italia Sì andata in onda oggi pomeriggio su Rai 1. E la giurata de Ilha divertito tutti come sempre, soprattutto per la sua caratteristica principale, il non avere peli sulla lingua. E infatti a un certo punto le è scappata la parola 'tette'. E ...

"Il Cantante Mascherato" - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

Nella seconda puntata del 25 marzo 2023 de Il Cantante Mascherato, lo show in onda su Rai1 e condotto da Milly Carlucci, abbiamo assistito anche all’esibizione di Ciuchino, una delle dodici maschere ...Il personaggio ha ballato e cantato sulle note di "E la luna bussò", grande successo di Loredana Berté, ma finita l'esibizione l'attore ha voluto esercitare il potere della Maschera d'Oro, quella ...