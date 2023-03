Milan | Vranckx | «Spero di giocare di più | sul futuro…»

(Di sabato 25 marzo 2023) Le parole di Aster Vrancxk, centrocampista del, sulla sua prima stagione con la maglia rossonera. I dettagli Aster Vrancxk ha parlato a alla tv belga Sporza della stagione del. PAROLE – «Questa stagione è quella dell’apprendimento, lo sapevo. La concorrenza è grande e il passaggio al campionato italiano non è scontato. L’obiettivo èpiù minuti, lavorerò sodo per raggiungerlo. Faccio altri allenamenti per compensare i minuti che non faccio in partite. Faccio lavoro sia in campo sia in palestra, a volte con un allenatore personale a volte con il personale rossonero. Futuro al? Vedremo, a volte penso ad altre soluzioni». L'articolo proviene da Calcio News 24.

