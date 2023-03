Meloni in europa è una débâcle e ora balla il Recovery plan

(Di sabato 25 marzo 2023) Giorgiache da Bruxelles ribadisce che “no, non vedo assolutamente rischi” che l’Ue non paghi la terza tranche del Pnrr da 19 miliardi ricorda tanto i musicisti che continuavano a suonare mentre il Titanic affondava. Si moltiplicano, infatti, i report, da quello della Corte dei conti – anticipato da il Sole 24 ore – a quello di Openpolis sui ritardi che l’esecutivo sta accumulando nella messa a terra del Piano nazionale di ripresa e resilienza e aumentano gli allarmi e gli inviti da parte delle istituzioni a non perdere più tempo prezioso. Il monito aUltimo in ordine di arrivo quello del Colle. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, concludendo il suo intervento alla Conferenza nazionale delle Camere di commercio, a Firenze, ha detto testualmente: “Nel ringraziarvi per il vostro impegno, mi permetto di rivolgere a voi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Consiglio Ue flop per Giorgia Meloni: Europa preoccupata per Pnrr, Mes e transizione verde. E sui migranti ottiene… - Podolyak_M : Il Presidente Meloni ha brillantemente spiegato agli europei che continuano a umiliare l'Europa chiedendo 'di non a… - davcarretta : La luna di miele tra Meloni e l'Ue sta per finire Finita l'era di rassicurazioni e aperture: tra impegni non rispe… - ilgattoromy1 : RT @DavideR46325615: Questa foto scattata ieri a Bruxelles definisce con chiarezza e precisione che peso ha l'Italia in Europa con Giorgia… - io_surf : RT @Giovy_84: Consiglio Ue flop per #Meloni: UE preoccupata per #Pnrr, #Mes e transizione ecologica. Sui migranti ottiene solo un:ne ripar… -

Il convitato di pietra è stato il rischio di un collasso della Tunisia, con la conseguente ondata di migranti verso l'Italia e il resto d'ha parlato di 900mila possibili arrivi e una ...Non per questo - ci tiene a sottolineare Pascale - faccio il tifo affinchéfallisca, significherebbe augurarlo a tutta l'Italia. Mi domando a fianco di chi sarà in. La destra liberale ...Non per questo faccio il tifo affinchéfallisca, significherebbe augurarlo a tutta l'Italia. Mi domando a fianco di chi sarà in. La destra liberale dei conservatori inglesi o la destra ...

Il Consiglio d’Europa è finito malissimo per la Meloni, e dunque quasi tutti i giornali e le tv hanno detto che è stato un successo. I fatti: le decisioni sui migranti sono rinviate a giugno, i fondi ...Meloni ha bisogno di poter sostituire i fossili con i biocarburanti ... in una revisione dei trattati non improntata a un nuovo rigorismo, come vorrebbe il Nord Europa. Infine, sul piano ...