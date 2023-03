Cospito era pronto a farsi morire in carcere | ora chiede i domiciliari Del Mastro | Richieste irricevibili

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lacaina45 : @gasparripdl Il 41 bis era previsto per i resti di mafia.Indipendentemente dal problema di Cospito,occorre ripensar… - IvDRouge : @gasparripdl Se c'era @berlusconi al posto di Cospito oggi saresti un cesso di suora che predica il perdono ?????????????? - ElkaRuvinskaia_ : RT @letibarletta: Non ci facciamo illusioni. Lo Stato assassina #AlfredoCospito Questo era il suo obiettivo fin dall’inizio. E gli ultimi g… - Pasadomeridian0 : RT @letibarletta: Non ci facciamo illusioni. Lo Stato assassina #AlfredoCospito Questo era il suo obiettivo fin dall’inizio. E gli ultimi g… - esclamor : RT @letibarletta: Non ci facciamo illusioni. Lo Stato assassina #AlfredoCospito Questo era il suo obiettivo fin dall’inizio. E gli ultimi g… -

... ai funerali palloncini bianchi e fumogeni azzurri Le foto Fotogallery -, momenti di ... Dal racconto dei migranti è emerso che il viaggiostato organizzato in autonomia. 'La barca l'abbiamo ...Dura in tutto due ore l'udienza dentro l'ospedale dove sono arrivati i giudici e le parti in causa perchénonin condizione di essere trasferito a Opera per il collegamento in ......Alfredocon un corteo che per oltre un'ora ha percorso le vie di Trastevere a Roma. Il quartiere, dove erano presenti molti giovani per la movida e numerosi turisti a cena nei ristoranti,...

Cospito era pronto a farsi morire in carcere, ora chiede i domiciliari ... ilGiornale.it

Il quartiere, dove erano presenti molti giovani per la movida e numerosi turisti a cena nei ristoranti, era presidiato da un ingente numero di uomini delle forze dell'ordine. Alcune decine di ...Il corteo, organizzato ma non autorizzato, era in sostegno di Cospito e in solidarietà con Juan Antonio Sorreche Fernandez, lo spagnolo condannato in primo grado a 28 anni per l'attentato dinamitardo ...